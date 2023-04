2/7

In una serata in cui mancano tanti titolari in casa Jazz, sono diversi i giocatori a firmare il loro massimo in carriera approfittando dello spazio mai avuto in precedenza: lo fanno sia Ochai Agbaji - autore di 28 punti - che Luka Samaric con i suoi 23 punti e otto rimbalzi, protagonisti in fasi diverse delle sfida. Bene anche Simone Fontecchio, in campo nei momenti cruciali del match dopo essere partito dalla panchina: 15 punti con 6/15 al tiro, sei rimbalzi e quattro assist in 23 minuti di gioco

VIDEO | GUARDA I 15 PUNTI DI SIMONE FONTECCHIO