Mitch Richmond a Sky: "Questi Kings sono tosti"

Anche se ha vinto il premio di Rookie dell’Anno con i Golden State Warriors e conquistato il titolo NBA con i Los Angeles Lakers, per molti versi la squadra più importante della carriera di Mitch Richmond rimangono i Sacramento Kings, con i quali ha passato sette stagioni venendo votato per sei volte all’All-Star Game, di cui è stato anche MVP nel 1995 proprio rappresentando i Kings. Della stagione sorprendente della squadra della California ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sky Sport, spaziando tra il passato e il presente. "Molti dei ricordi legati ai miei anni a Sacramento riguardano le difficoltà nel provare a raggiungere i playoff. Non sono ricordi piacevoli, perché ero stato ceduto a Sacramento da Golden State e i Kings all'epoca erano una squadra giovane che cercava di affermarsi, costruendo una propria cultura, una propria identità, ma per la maggior parte degli anni facemmo molta fatica. Un anno però, nel 1995-96, riuscimmo finalmente a qualificarci per i playoff, affrontando Seattle al primo turno [perso 1-3, ndr] ed è stato uno dei nostri anni migliori. Avevamo una buona squadra anche perché [la stagione precedente] avevamo scelto al Draft Brian Grant e Michael Smith e la chimica di squadra che si era formata con quel gruppo era molto buona - pensavamo di essere sulla strada giusta per toglierci delle soddisfazioni".

Ieri come oggi, però, il segreto dei Kings sta nella sua accesissima tifoseria: "Quello che mi è sempre rimasto dentro di quegli anni è stato l'entusiasmo dei tifosi: anche se facevamo fatica in campo loro c'erano sempre, sera dopo sera, dandoci la forza di andare avanti anche quando sapevamo di non essere una buona squadra. Avevamo una squadra giovane, c'era talento, sì, ma eravamo come dei ragazzini che giocavamo contro uomini adulti, contro dei veterani. I tifosi però sono sempre stati spettacolari e oggi si meritano tutto quello che stanno vivendo, perché sono sempre stati vicini alla squadra. A Sacramento non succede praticamente mai nulla, in città, per cui i Kings sono tutto quello che hanno e ancora oggi ricevo solo affetto da quei tifosi".