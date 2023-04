Tutto Russell Westbrook in una notte. In campo e fuori. Sul parquet di Phoenix, in gara-1, gioca 36 minuti, sfiora la consueta tripla doppia (9 punti, 11 rimbalzi, 8 assist - ci aggiunge pure 3 stoppate) ma tira 3/19 dal campo (con 1/6 da tre) e perde 2 palloni. Queste le cifre. Poi, a guardare la partita, impossibile non sottolineare le sue giocate nei minuti finali, e decisivi: un rimbalzo offensivo fondamentale, 2/2 ai liberi con tutta la pressione del mondo addosso a 17 secondi dalla fine e la stoppata su Devin Booker a 10 secondi dalla sirena conclusiva. "Per tutta la mia carriera è sempre stato un punto d'orgoglio per me fare qualsiasi cosa serva, in campo. Qualsiasi cosa ci sia da fare per vincere, io la faccio", le sue parole dopo la vittoria sui Suns, riprese e confermate anche dal grande protagonista del successo Clippers, Kawhi Leonard: "Fa le giocate vincenti, che sia sporcare un pallone in difesa, catturare un rimbalzo d'attacco, mettere in ordine il nostro attacco. Magari non hai la tua miglior serata al tiro ma devi trovare il modo di avere comunque impatto sulla partita in qualche modo, ed è esattamente quello che ha fatto stasera"