L’aria playoff fa bene soprattutto però a Kawhi Leonard, tornato in campo in postseason a quasi due anni dall’ultima volta e in grado di non far rimpiangere l’assenza di Paul George (che non sarà a disposizione per tutta la serie): l’ex Spurs e Raptors chiude con 38 punti in 42 minuti, 13/24 al tiro, 9/10 dall’arco, cinque rimbalzi, cinque assist e un paio di triple nel finale determinanti per il risultato finale. Al resto pensano i 19 punti di Eric Gordon partito in quintetto, i 12 con 15 rimbalzi di Ivica Zubac e i 14 segnati da Norman Powell

VIDEO | GUARDA I 38 PUNTI DI KAWHI LEONARD