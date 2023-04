Okoro contro Brunson: "Occhio alle sue buffonate"

È già scontro in gara-2 in conferenza stampa tra Cavaliers e Knicks, con Cleveland che ha perso la sfida d'esordio e il fattore campo contro New York in una serie che si preannuncia lunga e avvincente. In cui a fare la differenza saranno i dettagli e anche i tiri liberi - con Isaac Okoro che ci ha tenuto a precisare una cosa su Jalen Brunson, aprendo un fronte polermico che probabilmente i due si trascineranno anche in campo

Il ruolo di Isaac Okoro all’interno del quintetto Cavaliers è il più delicato (e incerto) di tutti: specialista difensivo da usare contro il miglior attaccante, senza però disdegnare la capacità di colpire il canestro avversario e mettere alle corde una rotazione difensiva che non può vederlo soltanto come un punto debole da poter ignorare. Gara-1 però, in cui Cleveland si è vista sfilare il fattore campo, è stata anche un modo per capire e far metabolizzare alla squadra dell’Ohio il fatto che c’è da unire l’esperienza al talento e questa nuova versione dei Cavs senza LeBron James deve ancora accumularne tanta. Per questo Okoro ha deciso di non andare tanto per il sottile, commentando la prestazione di Brunson e le scelte contro di lui: “Abbiamo difeso bene contro di lui, cercando di non concedergli facilmente viaggi in lunetta, non cadendo sulle sue finte e sulle buffonate che fa in campo. Bisogna essere disciplinati, parlare con gli arbitri e cercare di fargli capire quali sono le sceneggiate e le finte che possono trarre in inganno, sfruttando la mia stazza e dimensione per rendere difficoltosi i suoi tiri e complicare le linee di passaggio”.