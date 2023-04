Curry trascina Golden State, Phoenix vince a L.A.

8/8 ©Getty

Grande prova d’orgoglio per i Clippers che, nonostante gli infortuni, restano a galla fino alla fine guidati da un Norman Powell lanciato in quintetto che risponde presente in un match da 42 punti e 7/12 dall’arco per lui - nuovo massimo in carriera - al fianco di un Russell Westbrook che è l’ultimo a mollare in una sfida da quasi tripla doppia con 30 punti, 11 assist e otto rimbalzi in 40 minuti da 11/23 complessivo al tiro. Nel finale però la squadra di L.A. non riesce a mantenere la lucidità necessaria e l’impresa, soltanto sfiorata, sfugge di mano

VIDEO | GUARDA I 42 PUNTI DI NORMAN POWELL