Come temuto la superstar dei Clippers non sarà in campo neppure nella seconda sfida sul campo di casa contro i Suns, con la serie a favore di Phoenix sul 2-1 dopo la vittoria ottenuta da Booker e compagni sul parquet della Crypto.com Arena. L.A. spera di poter recuperare Leonard in gara-5, ma potrebbe essere troppo tardi

Persa gara-3 senza le loro star in campo, Kawhi Leonard e Paul George (nonostante una prova commovente di squadra), i Clippers contro Phoenix dovranno tentare l'impresa di vincere gara-4 ancora a ranghi ridotti. La distorsione al ginocchio destro che ha fermato Kawhi Leonard dopo gara-2 (quando ha riaggravato un infortunio subìto nella prima partita della serie) lo terrà fuori anche dalla sfida in programma stasera (su Sky Sport NBA a partire dalle 21.30) - mentre di Paul George già si sa che non tornerà in campo entro la fine del primo turno contro Phoenix. Certo non la notizia che si sarebbero augurati i tifosi di L.A., ma anche lo stesso coach Tyronn Lue: "Non sono preoccupato del fatto che - senza PG13 e Kawhi - ci siamo giocati la miglior chance in gara-3, pur perdendo. Preferisco pensare che i Suns, pur con 45 punti di Booker, abbiano vinto solo di 5 punti". Il bicchiero mezzo pieno, insomma, invece di quello mezzo vuoto, ma è ovvio che le condizioni per affrontare un primo turno davvero insidioso contro la testa di serie n°4 non siano le ottimale, ora che - oltre a George - anche Leonard sarà costretto a saltare metà delle gare fin qui disputate.