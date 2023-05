Ci risiamo: la dea bendata sembra avere davvero un conto in sospeso con Chris Paul. Arrivano i playff, arrivano le sfide che contano, e gli infortuni si accaniscono sulla superstar dei Suns. Che in gara-2 a Denver è costretto a lasciare il parquet della Ball Arena per un problema all'inguine sinistro. L'infortunio è occorso a metà del terzo quarto: sul tiro sbagliato dei Nuggets, Paul cerca di contrastare il rimbalzo a Kentavious Caldwell-Pope ma quando atterra dal salto si porta subito la mano all'inguine, riconoscendo immediatamente il problema fisico. Monty Williams lo fa uscire alla prima pausa, e nel giro di pochi minuti arriva anche la notizia che il n°3 dei Suns non sarà in grado di tornare in campo per chiudere gara-2. La prima diagnosi parla di un "irrigidimento all'inguine sinistro", ma il giocatore verrà sottoposto a nuovi test fisici nella giornata di oggi per saperne di più. Non troppo confortanti le prime reazioni in casa Suns: "Non riusciva per nulla ad appoggiare il peso e spingere su quell'inguine", fa sapere coach Monty Williams.