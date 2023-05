11/13

IL LOOK DEL "BARBA" PER GARA-1 A BOSTON | Non che non si possa coniugare moda e stile anche lontano dalla vetrina del Met Gala newyorchese. Harden non era neppure "geograficamente" così lontano, a Boston, e il suo arrivo in grande stile al TD Garden per gara-1 conferma la volontà del giocatore dei Sixers di voler sempre lanciare un messaggio con il suo look