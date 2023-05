2/18

MARCUS SMART RE DEL PREMIO: SECONDO CONSECUTIVO, TERZO IN CARRIERA | Per la terza volta in carriera Marcus Smart si è affermato come “re delle piccole cose”, confermando il premio vinto già nel 2018-19 e lo scorso anno (quando venne votato anche Difensore dell’Anno). Queste le sue statistiche nelle sei categorie prese in considerazione per il premio, per il quale sono presi in considerazione solo i 147 giocatori che hanno giocato almeno 58 partite e con almeno 24 minuti di media