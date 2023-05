4/16

COME IN UN FILM (A COLORI) | I colori (non solo l'arancione) diventano protagonisti anche altrove, in NBA. Un po' come nel film d'esordio di Quentin Tarantino, "Le Iene", con i personaggi soprannominati ognuno con un colore. Harvey Keitel è Larry, conosciuto però come Mr. White, Edward Bunker viene chiamato Mr. Blue e lo stesso Tarantino - che spesso si regala un ruolo nei propri film - è Mr. Brown (poi ci sono anche Steve Buscemi come Mr. Pink e Michael Madsen come Mr. Blonde). E nei roster NBA?