2/8 ©Getty

In una serata in cui Tatum per tre quarti concretizza solo 1 su 13 tiri tentati, gli altri hanno dovuto indossare i panni del leader. In particolare Marcus Smart, che ha chiuso con 22 punti, 7 rimbalzi e 7 assist: "Non c'è nessuna ragione per cui dovremmo sentirci agitati", ha dichiarato a fine partita. E in effetti i campioni in carica a Est si sono già trovati recentemente sotto 3-2 e poi ribaltare il risultato, ne sanno qualcosa i Milwaukee Bucks. Prestazioni di tutto rispetto anche per Jaylen Brown e Malcolm Brogdon, rispettivamente 17 e 16 punti per loro.

LE PAROLE DI TATUM: "SONO TRA I MIGLIORI AL MONDO"