Bisogna tornare indietro di quasi 7 anni e bisogna andare in California. Un posto che Jaylen Brown fino ad allora aveva chiamato "casa", perché aveva trascorso l'anno a Berkeley, dall'altra parte del Bay Bridge rispetto a San Francisco, per giocare a basket con i Golden Eagles di California. Si era dichiarato per il Draft dopo il suo anno da freshman, a giugno era stato scelto con la terza chiamata assoluta dai Boston Celtics e quell'estate cercava di prepararsi nel miglior modo possibile al suo esordio in NBA. Anche chiedendo aiuto a chi, in NBA, già ci giocava da un po'. Jimmy Butler, ad esempio, al tempo in forze ai Chicago Bulls. Per un'intera estate Butler ospitò proprio il suo attuale avversario in finale di conference nella sua casa californiana, allenandosi con lui per tutto il periodo. "Fu importantissimo per me perché vidi da vicino la sua etica del lavoro, la disciplina che metteva nel suo lavoro, l'approccio che aveva agli allenamenti, e tutto questo mi ha motivato a essere il giocatore che sono oggi", ha ricordato proprio in questi giorni Jaylen Brown, che ha concluso: "Jimmy per me è sempre stato un modello a cui ispirarmi". Ora, quasi sette anni dopo, i due si ritrovano in campo da avversari con in palio un biglietto per le finali NBA: è cambiato tanto ma non tutto, perché l'amicizia e il rispetto rimangono, sia da una parte che dall'altra.