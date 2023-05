Boston-Miami gara-5 LIVE alle 2.30 su Sky Sport

Dopo la vittoria dei Celtics in gara-4, la serie finale della Eastern Conference torna a Boston per gara-5. I padroni di casa provano a continuare una rimonta mai riuscita a nessuno nella storia della NBA, mentre Miami vuole chiudere i conti per tornare alle Finals dopo tre anni: palla a due alle 2.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Marco Crespi

L’impresa è a dir poco impossibile: nella storia della NBA mai nessuno ha rimontato da uno svantaggio di 0-3 in una serie al meglio delle sette partite, e delle 150 squadre eliminate dopo essere state in quella situazione solamente tre sono arrivate a forzare una gara-7. I Boston Celtics però non hanno alternative se vogliono evitare che la loro stagione si concluda stanotte : continuare a vincere è l’unica opzione per la squadra di coach Joe Mazzulla, che cerca ispirazione nei Red Sox del 2004 — l’unica squadra nel baseball professionistico a rimontare da 0-3 e vincere una serie, impresa invece accaduta quattro volte nell’hockey NHL. Sia Jaylen Brown che Marcus Smart prima di gara-4 hanno citato lo slogan di quella squadra (“Don’t let us get one”, non fatecene vincere una), portandosi un po’ di fortuna vista la gara nettamente migliore al tiro da tre punti dei biancoverdi (18/45 da tre di squadra) rispetto alle prime tre uscite. A rendere un po’ più complicata la vita dei Celtics sono anche le ultime notizie su Malcolm Brogdon : secondo quanto riportato da The Athletic, il Sesto Uomo dell’Anno sta giocando con una lesione parziale del tendine tra il gomito e l’avambraccio destro , un infortunio subito in gara-1 delle finali di conference contro Miami nel tentativo di fare tagliafuori su Kevin Love. Brogdon aveva già avuto a che fare con un problema di "gomito del tennista" nella serie precedente contro Philadelphia , ma questi sono i playoff e anche Brogdon dovrà stringere i denti per dare il suo contributo alla causa.

Servirà infatti mantenere un alto livello nelle due metà campo per avere ragione degli Heat, apparsi tutt’altro che preoccupati dal primo match point fallito per approdare di nuovo alle Finals tre anni dopo quelle della bolla di Orlando. Jimmy Butler ha indicato una ricetta chiara per resettare dopo il primo ko interno di questi playoff: “Ascolteremo musica, berremo qualche birra, forse un po' di vino… Sorrideremo, rimarremo uniti come sempre e andremo a prendercene una in trasferta”. D’altronde Miami sa già come si fa, avendo vinto le prime due partite della serie al TD Garden, e Jimmy Butler nel suo recente passato ha anche una prestazione da 47 punti, 9 rimbalzi, 8 assist e 4 recuperi proprio in casa dei Celtics, come fatto in gara-6 dello scorso anno di fronte a una possibile eliminazione. Un anno fa gli Heat non riuscirono a chiudere i conti in gara-7, e quest’anno vogliono prendersi la rivincita: la palla a due è prevista per le 2.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport NBA e in streaming su NOW con il commento di Flavio Tranquillo e Marco Crespi.