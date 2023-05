Chissà se in quel luglio di più di 30 anni fa a Barcellona Karl Malone aveva in testa semplicemente di portarsi a casa dei ricordi personali, o se immaginava già l'enorme valore che questi memorabilia avrebbero acquistato nel tempo. Fatto sta che 'Il Postino' degli Utah Jazz durante i Giochi del '92 si fece cosnegnare da tutti gli altri membri del Dream Team scarpe e maglie da gioco autografate, mettendo insieme una collezione di 24 pezzi che per anni ha esposto in uno dei suoi concessionari di auto nello Utah. Recentemente però ha deciso di mettere tutto all'asta, affidandosi alla casa d'aste Goldin (come si vede anche nel documentario 'Il Re dei memorabilia, the Goldin Touch'). E ora la vendita dell'intera collezione ha fruttato circa 5 milioni di dollari. Il pezzo più caro - come c'era da aspettarsi - è stato una maglia bianca con dedica autografata di Michael Jordan (che in nazionale indossava il numero 9), indossata dalla stella dei Bulls durante la semifinale contro la Lituania. Solo quella maglia è stata battuta per 3.003.000 dollari. Al secondo posto ancora MJ, con un paio di scarpe indossate durante il torneo pre-olimpico in cui ci fu il debutto del Dream Team: chi se l'è aggiudicate ha sborsato 420 mila dollari.