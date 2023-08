In vista della sua imminente introduzione nella Basketball Hall of Fame di Springfield, il due volte campione NBA ha provato a ripercorrere le tappe della sua lunga carriera. Tra ricordi e aneddoti, Gasol ha raccontato la sua visione del basket di ieri, oggi e domani

Non che ci fossero molti dubbi, anzi non ce n’erano proprio: dal 5 ottobre del 2021, ovvero dal giorno in cui ha annunciato ufficialmente il suo ritiro, era scontato che il nome Pau Gasol sarebbe stato inserito nella Basketball Hall of Fame. Anche perché Gasol è uno dei rari casi in cui, anche isolando e scegliendo solo uno dei suoi due percorsi cestistici, quello in NBA e quello con la nazionale, il giocatore avrebbe comunque vantato tutti i requisiti per l’ingresso tra i grandi della storia. Trofei di squadra e premi individuali riempiono una bacheca che ha davvero pochi eguali e, ancor di più, nell’arco di una carriera durata quasi un quarto di secolo, per quanto ha ottenuto sul campo e per come l’ha ottenuto, Gasol si è guadagnato un rispetto pressoché unanime su entrambe le sponde dell’oceano. La cerimonia in programma il prossimo 12 agosto, dove lo spagnolo verrà introdotto da un’altra leggenda europea dalla straordinaria carriera in NBA come Toni Kukoc, è solo l’ultimo suggello, di certo il più prestigioso, per un autentico gigante del basket. In occasione del suo ingresso a Springfield, Gasol ha provato a riflettere sul suo cammino in Europa e negli Stati Uniti e sul basket di ieri, di oggi e di domani.

Quali sensazioni hai in vista della tua introduzione nella Basketball Hall of Fame e quanto ti manca il tuo amico Kobe Bryant in un momento così importante (Gasol indossa una t-shirt celebrativa “Kobe 24” durante l’intervista N.d.A.)?

"Mi manca molto, ovviamente. Quanto alla Hall of Fame sono veramente felice e orgoglioso di entrarci, ma per il momento forse ancora non me ne rendo conto. Abbiamo giusto fatto qualche prova per la cerimonia ufficiale, le emozioni vere arriveranno nei prossimi giorni, credo".

Oggi la presenza di giocatori non americani in NBA è forte e tante delle stelle più affermate, da Doncic ad Antetokounmpo passando per Jokic, arrivano dall’Europa. Molti di loro, Jokic in testa, hanno sottolineato come l’approccio alla professione di giocatore rimanga comunque un elemento che differenzia europei e americani. Qual è il tuo punto di vista sulla questione?

"C’è effettivamente una differenza sostanziale, che potremmo riassumere così: gli americani vivono per lavorare, noi europei lavoriamo per vivere. È un atteggiamento che si ritrova anche nello sport e ovviamente nel basket. Nella mia esperienza i giocatori europei danno più importanza al tempo da trascorrere in famiglia, per esempio, anche se credo che in generale negli ultimi anni tutti stiano rivedendo la loro scala di valori. Mi sembra che ultimamente si stia andando in una direzione più vicina alla concezione europea del rapporto tra lavoro e vita, e credo sia la direzione giusta. Le differenze, poi, si fanno sempre più sottili: non importa da dove vieni o dove sei cresciuto, ciò che importa sono le idee che porti avanti e la loro forza".

Torniamo indietro nel tempo: Barcellona, 1992. Le Olimpiadi nel tuo giardino di casa e il Dream Team che sconvolge il mondo, del basket e non solo. Pensi che quell’evento abbia in qualche modo influenzato la tua scelta di diventare un giocatore di basket?

"All’epoca avevo 12 anni, quindi la mia percezione di quanto stava accadendo era vaga. Di certo, però, sapere che tutti quei campioni leggendari erano lì, a breve distanza da casa mia, mi ha ispirato. Non ero presente a nessuna delle partite giocate dal Dream Team, ma il fatto che fossero giocate a Barcellona è stato straordinario. Se quelle Olimpiadi si fossero giocate altrove, per me non sarebbe stato lo stesso, questo è sicuro".

Rispetto a quando sei entrato tu in NBA (nel 2001 N.d.A.), il gioco è molto cambiato. Ai lunghi viene chiesto di fare cose diverse rispetto a quelle a cui erano abituati quelli della tua generazione. Come ti troveresti in questo nuovo contesto e credi che il ruolo dei lunhgi possa cambiare ancora in futuro?

"Credo che andrei alla grande (sorride N.d.A.)! Il mio repertorio è sempre stato molto vario, ad esempio ero un buon passatore e sapevo tirare fronte a canestro. Certo, per le esigenze del tempo ho dovuto prima di tutto sviluppare il gioco in post basso, ma sono sicuro che non avrei problemi ad adattarmi al gioco di oggi. Per il resto credo che si tratti sempre di cicli, quindi è probabile che un domani tutto cambierà ancora. Sicuramente mi farebbe piacere vedere più lunghi tra i protagonisti della NBA".