La campagna per la FIBA World Cup 2023 vede in prima fila la stella dei Dallas Mavericks. Insieme a lui ci sono anche altri due nomi conosciuti in NBA, tutti pronti a scendere in campo dal prossimo 25 agosto

Il conto alla rovescia per la prima palla a due dei Mondiali di basket si fa sempre più serrato. E ora è arrivata anche la campagna promossa da FIBA , con protagonisti molti nomi conosciuti della NBA . Oltre a Zhou Qi , uomo simbolo della nazionale cinese, a prestare il proprio volto alla campagna sono infatti la stella dei Dallas Mavericks Luka Doncic , la guardia degli Utah Jazz Jordan Clarkson e l'ala dei Phoenix Suns Yuta Watanabe . I tre, che rappresenteranno rispettivamente Slovenia , Filippine e Giappone , compaiono nello spot che riporta lo slogan della campagna, "Nothing Else Matters" , citazione del celebre successo dei Metallica che simboleggia anche l'importanza della competizione. Nient'altro conta, una volta scesi in campo per Doncic e colleghi conterà solo vincere. Nel frattempo, però, li possiamo vedere impegnati ad assecondare le proprie passioni lontano dal parquet.

Scacchi, gelato e piscina in attesa di giocare

Doncic viene così ripreso mentre gioca a scacchi in una piazza di Lubiana, Clarkson mentre si gusta un gelato a San Antonio, dove è cresciuto, e Watanabe mentre si tuffa in piscina a Miyazaki. Il tempo per il relax, però, sta per finire, perchè i tre dovranno farsi trovare pronti tra una decina di giorni. La prima palla a due è infatti prevista per il 25 agosto, quando anche gli azzurri scenderanno in campo contro l'Angola a Manila. Da lì in poi sarà una corsa unica verso la finale in programma domenica 10 settembre. Tutto, come sempre, da gustare su Sky Sport.