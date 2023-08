Al giocatore dei Dallas Mavericks, ex compagno di Harden ai Nets, non piace la scelta delle parole utilizzate da Adrian Wojnarowski, che bolla il "Barba" come "scontento". "È scontento oppure sta rivelando la disonestà di Morey in fase di trattativa?", si chiede. Ma non è così semplice: ecco perché il caso Harden può avere significati che vanno molto al di là di un semplice capriccio

La notizia che ha scosso la NBA nelle ultime 24 ore è arrivata dalla Cina, con un video in cui James Harden accusa il proprio GM e presidente Daryl Morey di essere "un bugiardo" e promette "di non fare mai più parte di una squadra da lui gestita". Un addio senza mezzi termini ai Philadelphia 76ers, quello del giocatore, che uno degli insider più autorevoli della NBA, Adrian Wojnaroswki, ha commentato così su X: "Uno scontento Harden definisce il presidente dei Sixers Morey un bugiardo". Una scelta di parole che non è piaciuta a un ex compagno (ai Nets) di Harden, Kryie Irving, che sempre su X ha pubblicato la sua opinione: "È scontento, Adrian? Oppure sta semplicemente rivelando la disonestà e la mancanza di trasparenza di Daryl Morey durante tutto il processo di negoziazione del loro contratto quest'estate?". Un posizione, quella di Irving, non isolata tra i giocatori NBA. Anche un veterano come Danny Green, ad esempio, ha dichiarato: "Se a James Harden è stato promesso qualcosa, penso che quella promessa vada onorata". Ma non è così semplice. Anzi. Accettando di esercitare la clausola sul suo ultimo anno di contratto (cosa che Harden ha fatto a giugno), "il Barba" è diventato un giocatore con un accordo in scadenza a fine anno, e nessuna squadra sul mercato ha interesse a sacrificare in una trade pedine importanti per ottenere un giocatore che da free agent, a fine anno, potrebbe andarsene. Questo per dire che Morey potrebbe anche aver cercato di scambiare Harden, come promessogli; ma al momento per l'ex Rockets non c'è mercato, non abbastanza almeno da soddisfare i Sixers.