Tre obiettivi per squadra nella Northwest Division

Dai campioni in carica dei Denver Nuggets a squadre in rampa di lancio come Minnesota e Oklahoma City fino a quelle in ricostruzione come Utah e Portland: la Northwest division offre cinque squadre in momenti diversi del loro percorso, ma tutte possono ancora aggiungere qualcosa per migliorare in vista del prossimo anno. Ecco tre obiettivi di mercato ciascuna prima della deadline

