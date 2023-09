Bellissimo gesto del campione serbo dopo la vittoria in finale agli US Open su Daniil Medvedev. Djokovic ha voluto celebrare la vittoria n°24 in un torneo dello slam indossando una maglia fatta produrre apposta con la scritta "Mamba Forever" e una foto che lo ritrae assieme a Bryant. E le sue parole davanti ai microfoni non hanno lasciato il pubblico indifferente

Nole Djokovic ha appena vinto il suo quarto US Open, distruggendo in finale Daniil Medvedev con il punteggio, secco, di 6-3 7-6, 6-3, aggiudicandosi così il 24° torneo dello slam della sua inimitabile carriera. E il n°24 non è un numero come un altro, se si è degli sportivi di alto livello: è uno dei due numeri indossati da Kobe Bryant nell'arco della sua leggendaria carriera ai Los Angeles Lakers e il campione serbo ha voluto ricordare e omaggiare la superstar gialloviola negli attimi immediatamente conclusivi il suo ennesimo successo: "Ho pensato di realizzare questa t-shirt circa una settimana fa - racconta, mentre indossa una maglietta azzurra con una sua foto in compagnia di Bryant e la scritta "Mamba Forever" - ma non ne ho parlato con nessuno (prima c'era da vincere un torneo). Io e Kobe eravamo buoni amici, abbiamo parlato tantissimo di cosa vuol dire avere una mentalità vincente e lui mi è stato vicinissimo quando stavo attraversando un momento difficile per via del mio infortunio, lavorando duro per cercare di tornare al top. È stata una delle persone su cui ho potuto fare più affidamente, era sempre presente per ogni tipo di consiglio e di aiuto, da vero amico.