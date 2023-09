Dopo una FIBA World Cup 2023 che è persino riduttivo definire deludente, una domanda ha iniziato a circolare tra i tifosi e gli addetti ai lavori: Victor Wembanyama giocherà con la nazionale alle Olimpiadi di Parigi 2024? Nonostante il misero 18° posto rimediato ai Mondiali, infatti, la Francia è qualificata di diritto come paese ospitante e, come è facile intuire, le Olimpiadi da giocare in casa rappresentano una formidabile occasione di riscatto immediato. E per guidare alla rivincita Les Bleus, chi meglio della primissima scelta all'ultimo Draft NBA? Il diretto interessato, intervistato da "L'Équipe" in occasione della prossima uscita del documentario "Un1qe" a lui dedicato e prodotto da "Canal+", non si è tirato indietro. "Ovviamente ho visto le partite dei Mondiali" ha esordito la nuova stella dei San Antonio Spurs, "e il risultato è stato molto deludente. Tuttavia non sono preoccupato, non credo che quanto successo infici le possibilità di fare qualcosa di grande a Parigi il prossimo anno". Di fronte alla domanda diretta, poi, Wembanyama non ha mostrato dubbi: "Naturalmente sarò presente alle Olimpiadi, vincere sarebbe bellissimo". Anche in merito ai traguardi possibili per la Francia a Parigi 2024, l'ex Metropolitans 92 ha dimostrato di avere le idee piuttosto chiare: "Non ci sarà altro obiettivo al di fuori della medaglia d'oro".