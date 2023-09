Secondo quanto scritto da Andscape, la squadra più vicina a Damian Lillard non sarebbero i Miami Heat ma i Toronto Raptors, pronti a mettere sul tavolo un'offerta migliore per i Blazers. Il giocatore però non sarebbe particolarmente incline a trasferirsi in Canada

Il "caso Lillard" che ci accompagna ormai da tutta l'estate sembra essere vicino alla conclusione , ma l'epilogo è ancora tutto da scrivere. Per mesi si è pensato che la destinazione inevitabile dell'All-Star sarebbero stati i Miami Heat , l'unica squadra a cui Lillard ha detto di voler andare. Dopo mesi di trattative però le dirigenze di Heat e Blazers non sono ancora giunte ad un accordo , e nelle ultime settimane diverse altre squadre si sono fatte avanti con offerte allettanti . Secondo quando scritto da Marc J. Spears, davanti a tutti nella corsa a Lillard ci sarebbero ora i Toronto Raptors , pronti a mettere sul tavolo un'offerta più allettante rispetto a quanto possano fare gli Heat. Tolto Scottie Barnes, da molti definito come intoccabile per i canadesi, la squadra guidata da Masai Ujiri sembrerebbe pronta a offrire uno tra Pascal Siakam, OG Anunoby e Gary Trent, oltre a il rookie Gradey Dick, diverse scelte al Draft e altri contratti per pareggiare i conti. Un'offerta ritenuta superiore rispetto a quella degli Heat (che include Tyler Herro e due prime scelte, oltre ad altri asset) e anche rispetto a quelle fatte nelle ultime settimane da Milwaukee, Chicago, Philadelphia e Boston .

Caso Lillard risolto entro il training camp?

Secondo almeno due alti dirigenti NBA, Lillard verrà scambiato dai Blazers prima dell'inizio del training camp previsto per il 2 ottobre, risolvendo così una situazione che si protrae ormai da moltissimo tempo. Sebbene i Raptors sembrino ora in vantaggio, però, non è per niente detto che sia proprio Toronto la destinazione di "Dame": il giocatore infatti non sembrerebbe per nulla interessato a unirsi ai canadesi, mantenendo ferrea la sua volontà di andare a Miami per unirsi agli Heat. E la volontà del giocatore, in certi casi, può fare davvero la differenza, anche se in passato Ujiri ha già scambiato per prendere una superstar disinteressata a rimanere a lungo in Canada come Kawhi Leonard, vincendo lo storico titolo NBA del 2019. La storia si ripeterà oppure queste ultime voci rappresentano l'ultimo tentativo di Portland per mettere pressione a Miami e alzare la sua offerta? Dopo tanta attesa, la soluzione al giallo dell'estate sembra vicina a essere svelata.