L'avvicinarsi del training camp , ormai a una decina di giorni di distanza, sembrava essere diventato un fattore decisivo nell'impulso ad accelerare le trattative per portare Damian Lillard a South Beach . Il caso Lillard-Miami si trascina ormai da diverse settimane e nelle ultime ore la soluzione in grado di soddisfare tutte le parti in causa, il giocatore, i Blazers e gli Heat , appariva vicina. Invece, stando a quanto riportato da diversi insider della NBA , ci sarebbero stati dei progressi nelle trattative ma lo scambio non sarebbe imminente. Non solo, stando a quanto riportato, i Blazers nel corso degli ultimi giorni avrebbero sostenuto colloqui con diverse squadre ma non con la dirigenza di Miami . "Le trattative si sono intensificate, ma lo scambio non sembra imminente " ha confermato Adrian Wojnarowski a "ESPN", "i Blazers stanno dimostrando la volontà di chiudere la questione prima del training camp, altre squadre sembrano interessate a inserirsi nell'affare anche solo per portarsi a casa qualche scelta al Draft accollandosi lo stipendio di qualche giocatore che i Blazers non vogliono". Wojnarowski ha poi aggiunto che "Al momento, l' elemento assente da queste negoziazioni è Miami , ma sappiamo che quando si tratta di scambi queste situazioni possono cambiare velocemente , con una sola telefonata".

Faciliatre lo scambio o tentare il colpo Lillard?

L'impressione è quindi che al momento Portland stia cercando un terzo partner nello scambio, con gli Utah Jazz, pronti ad assorbire i salari in eccesso in cambio di scelte future, e i Phoenix Suns, che avrebbero mostrato interesse a scambiare Deandre Ayton per Jusuf Nurkic, come potenziali candidati. Non solo, secondo altri rumor, invece, squadre come i Toronto Raptors o i Chicago Bulls potrebbero provare a inserirsi nello scambio proprio con l'idea di portarsi a casa Damian Lillard o, in una ipotesi più realistica considerata la volontà apparentemente irremovibile del giocatore di andare a Miami, Tyler Herro. La guardia degli Heat, infatti, dovrebbe giocoforza rientrare nello scambio per far quadrare l'affare dal punto di vista contrattuale, ma non incontra l'interesse dei Blazers, che hanno altri piani per il loro reparto esterni. Il caso, quindi, si complica e al momento la sua soluzione sembrerebbe richiedere ancora del tempo. In attesa di trovare la combinazione giusta che accontenti tutti e, forse, della famosa telefonata tra Portland e Miami.