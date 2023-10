Un'estate di grandi sconvolgimenti sul mercato ha rivoluzionato il look dei Boston Celtics, e se Jayson Tatum ritroverà al suo fianco il "gemello" Jaylen Brown accoglierà anche due importantissime facce nuove come quelle di Jrue Holiday e Kristaps Porzingis. I nuovi acquisti dei Celtics però non sono arrivati "gratis" e Boston ha dovuto dire addio a componenti importanti del proprio roster: oltre a Marcus Smart (sacrificato per arrivare a Porzingis), a lasciare la squadra ora sono il sesto uomo dell'anno in carica Malcolm Brogdon e il centro della squadra, Robert Williams III. Due (ex) compagni a cui Tatum ha voluto dedicare qualche parola, dal suo account Instagram, per mostrar loro tutta la sua riconoscenza per il lavoro svolto in biancoverde: "Un vero professionista, per questo ragazzo non ho che amore e rispetto. Gli auguro il meglio per quest'anno", ha scritto per Brogdon, mentre il saluto a Williams III è arrivato con queste parole: "Questa notizia fa male. Per me sei stato come un fratello. Si tratta del lato peggiore di questo business, ho apprezzato ogni cosa di te. Sono super orgoglioso del giocatore che sei diventato e non vedo l'ora di scoprire quanto potrai ancora crescere. Continua a impegnarti per diventare speciale e non cambiare mai. Per il mio amico 4L, finché non torneremo ancora assieme: per te solo amore", le parole di Tatum per "Time Lord". Prima di girare definitivamente pagina.