Da quando James Harden si è riunito ai Philadelphia 76ers, lo scenario peggiore è stato evitato: l’ex MVP non ha fatto degenerare la situazione mettendo in imbarazzo la squadra o sabotando gli allenamenti, come si pensava potesse fare (e ha fatto in passato), ma è si è comportato in maniera professionale ed è sembrato coinvolto nelle attività coi suoi compagni. Coinvolto, ma non al 100%: secondo quanto scritto da The Athletic, nelle ultime due settimane da quando è cominciato il training camp Harden ha preso parte solamente a una partitella di allenamento, e come noto a neanche una delle tre gare di preseason disputate finora (così come Joel Embiid). La situazione, nonostante la calma di facciata, rimane turbolenta: come ha candidamente ammesso davanti alle telecamere, il rapporto tra Harden e Daryl Morey non è più recuperabile e sotto traccia le trattative con gli L.A. Clippers stanno continuando, anche se non si registrano particolari passi in avanti. L’oggetto del contendere sarebbe l’inclusione di Terance Mann nel pacchetto in direzione Sixers, un giocatore che Philadelphia ritiene imprescindibile per poter discutere dell’accordo e che invece i Clippers — forti del fatto che sono l’unica squadra davvero interessata ad Harden al momento — non ritengono di dover cedere. Secondo quanto scritto da Jake Fischer di Yahoo Sports, la sensazione generale è che Harden si "rassegni" a scendere in campo nell’ultima gara di preseason contro Atlanta per poter essere pronto al debutto della prossima settimana contro Milwaukee nella notte tra giovedì e venerdì, anche se la sua volontà rimane quella di lasciare Philadelphia.