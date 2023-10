Jrue Holiday ha disputato le ultime due stagioni a Milwaukee con la maglia n°21 dei Bucks. Un numero che però, a Boston - sua nuova casa - non può più indossare, perché la storica franchigia NBA lo ha già ritirato in onore di Bill Sharman. In campo nelle prime partite di preseason stagionale con il n°4 sulle spalle, l'ex point guard dei Bucks ha spiegato così la sua scelta: "È un numero che rappresenta me, i miei due fratelli (Justin e Aaron, tutti in NBA) e mia sorella Lauren (giocatrice di college a UCLA)", ha raccontato Jrue, che però era ben consapevole di andare a indossare il numero di maglia di un giocatore speciale nel cuore dei tifosi di Boston: "L'ho fatto anche in onore di Isaiah Thomas, e prima di sceglierlo l'ho voluto sentire per avere il suo ok", ha raccontato. Lui "IT" - sempre attivissimo sui social - non ha esitato a confermare tutto: "Fin dal 2018 sono vicinissimo a tutta la famiglia Holiday. Jrue è il mio uomo. Ora scendi in campo e fai sfracelli con quella maglia, fratello... LOL", il suo messaggio affidato a X.