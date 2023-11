In America dicono 'What if...". Cosa sarebbe potuto succedere se... Danilo Gallinari non si fosse rotto il legamento crociato del ginocchio sinistro giocando in nazionale nell'agosto 2022. È una domanda a cui non ha potuto fare a meno di pensare più volte lo stesso Danilo, e che gli è stata posta ancora nel corso di un a recente intervista con 'The Athletic'. In particolare il riferimento è alla stagione interamente saltata con i Boston Celtics - la squadra che tifava da bambino - di cui non è mai riuscito ad indossare la mitica divisa. "Ero finalmente in una squadra da titolo - ha spiegato l'azzurro - ma come in tutta la mia carriera il tempismo con gli infortuni è stato terribile. Ero convinto che avremmo potuto vincere l'anello, e credo che nella serie persa con Miami avrei potuto dare un grosso aiuto in attacco". I sogni dei Celtics 2022-2023 si sono infatti infranti in finale di conference contro i soprendenti Heat (poi sconfitti in finale da Denver). Nella rocambolesca serie (Miami avanti 3-0, poi tre vittorie in fila dei Celtics, infine travolti in casa in gara-7) il Gallo è sicuro che le sue caratteristiche avrebbero potuto mettere in difficoltà gli avversari. "Per il modo in cui hanno giocato e per come hanno preprato le partite in difesa contro di noi, mentre ero fuori ho pensato che offensivamente avrei potuto aiutare molto la squadra, in particolare contro la loro zona".