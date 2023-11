I Sixers, nonostante il caso Harden (poi risolto), si sono resi protagonisti di un inizio di stagione positivo. Per i Suns, invece, tra infortuni e un roster quasi del tutto nuovo l'avvio della regular season si è rivelato più in salita del previsto. E oggi Philadelphia e Phoenix saranno una contro l'altra: Joel Embiid contro Kevin Durant. LIVE dalle 18 su Sky Sport NBA e in streaming su NOW con commento di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua

Joel Embiid e Kevin Durant, basterebbe la loro presenza in campo a rendere interessante la sfida tra Sixers e Suns in programma alle 18 italiane. In Philadelphia-Phoenix, però, c'è molto di più della battaglia tra due MVP. In campo scenderanno due squadre protagoniste di un avvio di stagione molto diverso, eppure accomunate da grandi ambzioni. Philadelphia, in teoria disturbata dal caso Harden, infine risolto con lo scambio e la partenza del grande separato in casa verso i Clippers, ha iniziato con un record di 3-1. Oltre al solito Embiid, l'uomo copertina per i Sixers è stato Tyrese Maxey. Sempre più leader del backcourt dopo l'addio di Harden, Maxey ha registrato una media di 30.3 punti, 6.7 rimbalzi e 6.3 assist, cifre che gli sono valse il premio di giocatore della settimana per la Eastern Conference. Phoenix, per contro, ha infilato due sconfitte casalinghe inattese contro i San Antonio Spurs che hanno portato il record a 2-3. Il grande innesto estivo Bradley Beal deve ancora fare il suo debutto ufficiale, e anche Devin Booker è stato costretto a saltare tre delle prime cinque partite della stagione. Booker, però, è rientrato proprio giovedì nella seconda sconfitta contro gli Spurs, mettendo in campo una prestazione da 31 punti, 13 assist e 9 rimbalzi. E Sixers-Suns è anche il confronto tra Nick Nurse e Frank Vogel, due coach campioni NBA rispettivamente nel 2019 con i Raptors e nel 2020 con i Lakers, ora nella fase iniziale dell'avventura con le loro nuove squadre. L'appuntamento è per le 18 su Sky Sport NBA, con commento di Alessandro Mamoli e Mauro Bevacqua.