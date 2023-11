Già l'immediato dopopartita della sconfitta sul campo di Miami non era stato dei più sereni per i Lakers, a loro parere sfavoriti da diverse chiamate arbitrali, e il giorno successivo non ha affatto spento le polemiche. Nella conferenza stampa successiva alla gara, erano stati LeBron James ("Non so che dire, provo a parlare e a spiegarmi rispettosamente con gli arbitri eppure continuo ad andare in lunetta tre o quattro volte a partita. A volte non ottengo nemmeno un tiro libero, che è davvero strano") e coach Darvin Ham ("Vedo LeBron tirare quattro liberi e poi penso a quante volte ha attaccato il ferro, a quante volte è stato colpito alle braccia, non sta certo facendo del flopping") a palesare la frustrazione per l'arbitraggio, furstrazione poi formalizzata in una lamentela e richiesta di chiarimento inviata dai Lakers agli uffici competenti della NBA. Al centro delle rimostranze dei Lakers pare ci fossero due fischi mancati su due falli subiti dalla loro stella: uno nel 2° quarto ad opera di Duncan Robinson su un'azione di contropiede e un altro relativo al contatto con il centro degli Heat Thomas Bryant su un tentativo di schiacciata nel finale del 3° quarto. La risposta degli uffici della NBA è quindi arrivata a stretto giro, ma sembra non aver soddisfatto James.