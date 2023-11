Super Jokic, L.A. ancora ko: cadono Phila e Dallas

A Denver, con 32 punti di Jokic, arriva la sesta sconfitta in fila dei Clippers, ancora senza vittorie dall'arrivo di Harden. Perdono anche Philadelphia (sconfitta in casa da Indiana) e Dallas (ko a New Orleans). Tutto facile per i Lakers contro Memphis, mentre ennesima battuta d'arresta casalinga di Golden State, battuta da un grande Towns. OKC spazza via San Antonio nel duello Holmgren-Wembanyama, vincono anche Miami, Atlanta, Brooklyn e Utah

