La lunga attesa di Daniel Theis è finita. Dopo non essere stato chiamato in causa da coach Rick Carlisle nelle prime settimane di regular season (solo una breve apparizione di pochi minuti contro i Milwaukee Bucks), il lungo tedesco ha trovato l’accordo per il buyout del suo contratto con la franchigia dell’Indiana e sarà così free agent sul mercato, con l’obiettivo di firmare in fretta per gli L.A. Clippers. A riportarlo è Adrian Wojnarowski di ESPN, che sottolinea come i Clippers — reduci da sei sconfitte consecutive dopo l’acquisizione di James Harden — abbiano bisogno del tedesco dopo l’infortunio al ginocchio di Mason Plumlee, che li ha lasciati con il solo Ivica Zubac come centro di ruolo. Theis aveva ancora 7.8 milioni da ricevere dai Pacers e firmerà un contratto da 2.1 milioni per un anno con i Clippers, che raggiungono così i 15 contratti garantiti a roster per completare la loro rotazione. Il tedesco potrà far ripartire la sua carriera NBA dopo che quella internazionale ha toccato il punto più alto nel mese di settembre, vincendo i Mondiali da leader emotivo e tecnico sotto canestro della sua Germania.