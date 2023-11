Nelle partite valide anche per la 5° giornata del nuovo In-Season Tournament ci sono vittorie facili dei Lakers, ancora imbattuti nel torneo e matematicamente ai quarti di finale, dei Suns e di una Orlando sempre più convincente. Philadelphia perde in casa al supplementare contro Cleveland, Indiana dà spettacolo sul campo di Atlanta e si qualifica per la fase a eliminazione diretta della NBA Cup. Tutti i risultati e gli highlights della notte

