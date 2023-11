Minnesota e Sacramento sono forse due tra le squadre a cui il nuovo In-Season Tournament potrebbe regalare maggiori soddisfazioni. Protagoniste entrambe di un buon inizio di stagione, addirittura ottimo per Rudy Gobert e compagni, T’Wolves e Kings non sembrano tuttavia chance concrete di puntare al Larry O’Brien Trophy. Considerate le tempistiche e la formula adottata dal torneo, invece, la conquista della prima NBA Cup della storia potrebbe viceversa rivelarsi alla loro portata. Per provare ad avanzare ai quarti di finale, però, occorrerà vincere lo scontro diretto in programma questa notte. Vincendo, infatti, Minnesota sarebbe certa di chiudere in testa al girone C dell’Ovest, mentre per ottenere la stessa certezza Sacramento dovrebbe vincere in trasferta e sperare nella sconfitta di Golden State contro San Antonio. La posta in palio sul parquet del Target Center di Minneapolis sarà quindi molto più alta rispetto a quella di una normale partita di regular season. I padroni di casa (11-3), attualmente primi nella Western Conference, vorranno provare a capitalizzare il loro sorprendente avvio, gli ospiti (8-6) arrivano da due sconfitte consecutive che ne hanno un po’ frenato la corsa. Si tratta del primo scontro stagionale in programma tra Anthony Edwards e De’Aaron Fox, stelle sempre più emergenti che guidano le rispettive squadre. Minnesota ha fin qui avuto la miglior difesa di tutta la NBA, mentre Sacramento punta più che mai sull’efficacia del gioco perimetrale (i Kings sono 3° per triple tentate di media a partita dietro solo a Boston e a Dallas). Di certo c’è che lo spettacolo non mancherà e andrà in onda in diretta alle 2.00 su Sky Sport NBA e poi in replica sempre su Sky Sport NBA durante la giornata di sabato.