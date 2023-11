Denver crolla ed è fuori, Boston e Minnesota ko

Jokic segna 38 punti con 19 rimbalzi, ma Denver perde nettamente a Houston e viene eliminata dall'In-Season Tournament. Primo ko casalingo per Minnesota, superata in casa da Sacramento con un super Fox (36 punti). Booker segna 40 punti e trascina Phoenix senza Durant e Beal, Milwaukee ha bisogno di tre "trentellisti" per battere Washington (con Lopez da 39). Boston perde a Orlando e si complica la vita, rimonta pazza di New York su Miami: tutti i risultati della notte