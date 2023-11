30 squadre, 29 palazzetti, in attesa che venga inaugurata la nuovissima arena che ospiterà le partite interne degli L.A. Clippers a partire dalla stagione 2024-25. Luoghi leggendari o ultra-moderni, strutture all'avanguardia o che puntano tutto sul fascino della loro lunga storia. "HoopsHype" ha chiesto a una giuria formata da cronisti e addetti ai lavori di scegliere qual è il palazzetto migliore dove vedere una partita NBA. Le sorprese non mancano e per la vetta va in scena una rivalità con radici profonde