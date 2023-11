Tra i proprietari delle trenta franchigie NBA, Mark Cuban è probabilmente uno dei più conosciuti dal pubblico, di certo è uno dei più partecipi alla vita della sua squadra e uno dei pochi sinceramente appassionati del gioco della pallacanestro. La notizia dell'imminente cessione delle quote di maggioranza dei Dallas Mavericks, che Cuban detiene da ormai quasi un quarto di secolo, ha quindi spiazzato molti appassionati e addetti ai lavori. Secondo quanto riportato da Shams Charania di "The Athletic", infatti, Cuban, che aveva acquistato i Mavs per 285 milioni di dollari nel 2000, starebbe per cedere la maggioranza delle quote della franchigia agli Adelson, magnati del settore dei casinò e degli alberghi con forti radici a Las Vegas e rappresentati da Miriam Adelson, per una cifra vicina ai 3.5 miliardi di dollari. In un caso pressoché unico nella storia della NBA, però, Cuban, oltre a mantenere una quota di minoranza nella proprietà di Dallas, continuerebbe ad avere il pieno controllo decisionale in merito alla squadra. I dettagli dell'accordo tra Cuban e la famiglia Adelson sarebbero in via di definzione e, se verrà confermata l'impostazione ventilata da Charania, il passaggio di proprietà concomitante con la conferma della guida del settore attinente al basket rappresenterebbe una novità davvero mai vista.