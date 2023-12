Tifoso morto per un malore in Kings-Pelicans

Un tifoso ha avuto un’emergenza medica durante la partita tra i Sacramento Kings e i New Orleans Pelicans e non è sopravvissuto, come ha annunciato la squadra californiana in un comunicato. "Tragicamente gli sforzi fatti non hanno avuto successo e l’ospite è deceduto. L’organizzazione offre le sue più profonde condoglianze alla famiglia e agli affetti dell’ospite"

Durante il primo quarto della partita di questa notte tra Sacramento Kings e New Orleans Pelicans, un spettatore ha avuto un’emergenza medica che ha richiesto l’immediato intervento del servizio sanitario e di rianimazione cardiopolmonare, ma nonostante gli sforzi non è sopravvissuto. Ad annunciarlo è stata la franchigia californiana con un comunicato: "Tragicamente i tentativi non hanno avuto successo e l’ospite è deceduto. L’organizzazione offre le sue più profonde condoglianze alla famiglia e agli affetti dello spettatore". Secondo quanto riportato da ESPN, la Sacramento Metro Fire Departement ha detto che la vittima aveva all’incirca 30 anni e che i tentativi dei medici non hanno dato risposta, decretandone la morte dopo 20 minuti. Su X la guardia dei Kings Malik Monk ha espresso la sua vicinanza alla famiglia, così come Keegan Murray. "Facciamo le nostre condoglianze come squadra, non eravamo assolutamente a conoscenza di nulla. Spero che la famiglia venga trattata nel migliore dei modi".