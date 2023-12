Nel finale concitato di Lakers-Suns, a indirizzare il risultato della gara è un time out concesso ai padroni di casa a 11.2 secondi dalla fine con il punteggio sul 105-103 in loro favore. LeBron James effettua la rimessa nelle mani di Austin Reaves, che pressato sembra perdere la palla. In quel momento è lo stesso James a chiamare time out, accordatogli dagli arbitri tra le proteste degli avversari

Come da previsioni, la sfida tra Lakers e Suns si è rivelata la più equilibrata tra quelle andate in scena ai quarti di finale della nuova NBA Cup. E, come spesso succede nelle gare equilibrate, a indirizzare il risultato è stato un episodio. Dopo il canestro di Kevin Durant che riportava a un solo possesso di svantaggio Phoenix, con 11.2 secondi sul cronometro, LeBron James effettuava la rimessa nelle mani di Austin Reaves, che pressato da Devin Booker e dallo stesso Durant, peraltro entrambi in campo con 5 falli, sembrava perdere la palla. In quel momento era lo stesso James a chiamare time out, accordatogli dagli arbitri tra le proteste degli avversari. La regola prevede infatti che in situazioni di 'palla vagante' nessuna delle due squadre possa chiamare time out. Dopo il fischio finale Josh Tiven, a capo della terna che ha diretto la gara, chiarirà che durante l'azione gli arbitri avevano ritenuto che i Lakers avessero ancora il possesso della palla e che una volta visto il replay, consultato solo a partita già finita, la chiamata è stata confermata in quanto al momento della richiesta di time out da parte di James, Reaves avrebbe avuto la mano sinistra sul pallone. Una spiegazione che però, sia al momento del fischio che nella sua delucidazione successiva, non sembra aver convinto i Suns.