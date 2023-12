Non è chiaro quando indossare maglioni natalizi dal disegno alquanto particolare sia diventato una tendenza, ma soprattutto in America è un’usanza ormai popolarissima e tantissimi personaggi famosi (tra i quali anche molti giocatori NBA) si prestano a celebrare il "Christmas Jumper Day", che cade proprio oggi, il 7 dicembre. Come? Indossando un maglione a tema natalizio (meglio ancora se con i colori della propria squadra). Se volete farlo anche voi, qui trovate alcune soluzioni