Embiid da 50 trascina Phila, Denver cade a L.A.

L'MVP in carica firma il suo massimo stagionale da 50 punti, trascinando i Sixers al successo contro i combattivi Wizards di Gallinari (7 punti). Denver crolla in casa dei Clippers nonostante la tripla doppia di Jokic, quella di Doncic da 40 punti, 11 rimbalzi e 10 assist fa la storia e regala a Dallas un ampio successo su Utah (7 punti per Fontecchio). Massimi in carriera per Desmond Bane (49 punti nel successo su Detroit, arrivata a 18 ko in fila) e Paolo Banchero (42 ma sconfitto a Cleveland)