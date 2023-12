Effetto NBA Cup: i Lakers sono un’altra squadra

Tra gli obiettivi più o meno dichiarati che la NBA si era prefissata nel creare il nuovo In-Season Tournament, c’era quello di spingere le squadre ad alzare il livello delle loro prestazioni in un segmento di stagione, quello iniziale, di solito dedicato alla costruzione o al perfezionamento degli equilibri tattici e tecnici. E il segnale è stato colto da molti, fatto confermato dall’alto tasso di agonismo visto in campo nelle partite che contavano anche per la NBA Cup, ma qualcuno l’ha fatto proprio meglio e più di altri. I Lakers, arrivati in finale e ora pronti a contendersi il trofeo con gli Indiana Pacers, nelle serate ‘di coppa’ sono apparsi una squadra quasi completamente diversa rispetto alle normali gare di regular season. Se in generale la stagione gialloviola fin qui è stata tutto sommato discreta ma priva di grandi sussulti, quando si è trattato di giocare per l’In-Season Tournament i ragazzi di Darvin Ham hanno costantemente dato il loro meglio. E i risultati sono stati per molti versi sorprendenti, non tanto e non solo per il record, 6-0, che ha reso i Lakers l’unica squadra imbattuta del torneo proprio insieme all’altra finalista (sono 8° per record complessivo in regular season). Sono altri, infatti, i dati che lasciano quasi sbalorditi per la netta differenza nel rendimento di squadra.