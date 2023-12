Oggi Tyrese Haliburton è il nome più "caldo" di tutta la NBA. Il prodotto di Iowa State ha trascinato i suoi Pacers alla finale del primo In-Season Tournament e dopo le 4 vittorie su 4 gare del girone iniziale, le sue prestazioni contro Boston e Milwaukee sono state semplicemente leggendarie. Le sue triple nel finale, in particolare, hanno spaccato in due le gare contro Celtics e Bucks: due quasi consecutive nel quarto di finale (la prima in faccia a Jrue Holiday, la seconda incassando anche un fallo e completando il gioco da 4 punti), un'altra per decidere la semifinale (celebrata indicando un immaginario orologio al polso, proprio davanti a "Dame Time" Lillard). Ma le magie di Haliburton non sono certo cosa recente, se è vero che per tutto il mese di novembre le sue prestazioni sono state addirittura a livello storico. Il n°0 dei Pacers, infatti, ha chiuso il mese con 28.6 punti e 11.7 assist di media, tirando il 53.2% dal campo e il 46.7% da tre punti. Solo due altri giocatori nella storia del gioco erano stati capaci di viaggiare per un mese intero ad almeno 25 punti e 10 assist di media con percentuali superiori al 50% dal campo e al 40% da tre: si tratta di Michael Jordan (nel marzo 1989) e di LeBron James (nel febbraio 2017, con la maglia dei Cavs).

Tyrese Haliburton (Indiana Pacers)

Novembre 2023: 28.6 punti, 11.7 assist, 53.2% dal campo, 46.7% da tre punti

LeBron James (Cleveland Cavaliers)

Febbraio 2017: 25.9 punti, 10.6 assist, 63.7% dal campo, 56.8% da tre punti

Michael Jordan (Chicago Bulls)

Marzo 1989: 28.5 punti, 11.2 assist, 51.2% dal campo, 53.3% da tre punti