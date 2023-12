Milwaukee-Detroit a mezzanotte LIVE su Sky Sport

Ventidue sconfitte consecutive. Nel corso della loro storia i Detroit Pistons non avevano mai perso così tante partite tutte in fila, ma questo tremendo inizio di stagione non consente loro neanche un momento di respiro. Dopo aver perso ieri notte in casa di Joel Embiid e dei Philadelphia 76ers, il calendario non viene di certo incontro alla squadra di coach Monty Williams, chiamata a un difficile back-to-back in trasferta andando nientemeno che in casa di Giannis Antetokounmpo e i suoi Milwaukee Bucks. Un’impresa particolarmente complicata per una squadra che, dopo il record negativo di franchigia, vede avvicinarsi sempre di più lo spettro della peggior striscia di tutti i tempi, fissato a quota 26 dai 76ers del 2013-14 (poi allungata a 28 perdendo anche le prime due dell’anno successivo) e dai Cleveland Cavaliers del 2010-11. "È scoraggiante, ma è quello che è. Un sacco di partite tutte uguali" ha detto coach Williams, che dovrà cercare un modo per mettere in difficoltà Antetokounmpo e soci con un netto vantaggio di riposo, visto che i Bucks non giocano dalla notte tra il 13 e il 14 dicembre. Per la verità il precedente stagionale tra le due squadre non è così malvagio per i Pistons: ovviamente non si tratta di una vittoria (d’altronde ne sono arrivate due in tutta la stagione, risalenti peraltro a ottobre), ma di una partita in cui Detroit era riuscita a toccare il +10 a 7 minuti dalla fine, salvo farsi rimontare tutto dai Bucks guidati dai 34 punti di Damian Lillard (Antetokounmpo era stato espulso per doppio tecnico). Non conta come una vittoria, ma già solo essere riusciti a mettere in difficoltà una squadra del calibro dei Bucks è qualcosa a cui potersi aggrappare: per seguire se Cade Cunningham e compagni riusciranno a interrompere la striscia di ko l’appuntamento è per mezzanotte su Sky Sport NBA e su NOW con il commento in diretta di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna.