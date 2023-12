La guardia dei Sacramento Kings stabilisce tre record nella stessa partita: il suo massimo in carriera (47 punti), il record di franchigia per punti in un solo quarto (26, nel terzo) e il record NBA per triple segnate consecutivamente (11). Alla fine chiude con 12/15 dall'arco, a -2 dal record di triple segnate su singola gara di Klay Thompson

Nella storia della NBA nessuno aveva mai segnato 11 triple consecutive: ci è riuscito Keegan Murray, il protagonista assoluto - con i suoi 47 punti - della vittoria dei Kings sui Jazz, 125-104. Segnata la prima tripla della sua gara, e sbagliata la seconda, Murray è letteralmente esploso mandando tutte e bersaglio le successive 11 conclusioni dalla lunga distanza, con un secondo (3/3) e un terzo quarto perfetti (7/7) dall'arco. Al via dell'ultimo periodo, la guardia dei Kings aveva già un eccezionale 12/13 da tre, con la chance di superare il record NBA di Klay Thompson, con 14 triple in singola partita (stabilito nel 2018). Ma negli ultimi dodici minuti la mano del prodotto di Iowa si è raffreddata, con due errori su altrettanti tentativi per il 12/15 finale, valido comunque per un massimo in carriera da 47 punti. I suoi 26 punti segnati nel solo terzo quarto (oltre al 7/7 dall'arco per lui anche 1/2 da due e 3/4 ai liberi) vanno a libri come record di franchigia per i Kings, mentre Murray diventa solo il settimo giocatore nella storia della NBA capace di chiudere una gara con almeno 12 triple a segno. "Il terzo quarto stasera mi ha ricordato il mio ultimo anno al college - ha detto lui - quando entravo in una sorta di trance e vedevo il pallone entrare in continuazione".