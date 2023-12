OKC sbanca Denver, Curry salva gli Warriors

I campioni in carica perdono la 2^ partita in casa della stagione puniti dal canestro della vittoria di Gilgeous-Alexander. Butler da ex sulla sirena dà la vittoria a Miami su Chicago, Curry ne fa 37 con 6/8 da tre ma dall'arco fa ancora meglio Keegan Murray, che trascina Sacramento con 12 triple e 47 punti, massimo in carriera. I Clippers non si fermano più, trascinati da Leonard, mentre Doncic firma la 61^ tripla doppia per battere Portland. Vincono anche Minnesota, Cleveland, stravincono Philadelphia e Milwaukee