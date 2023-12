Embiid e compagni fanno il bello e il cattivo tempo contro gli Hornets privi di tre titolari (LaMelo Ball, Gordon Hayward e Mark Williams), due riserve (P.J. Washington e Cody Martin) e con Terry Rozier costretto a uscire per infortunio. Charlotte incassa la peggior sconfitta della propria storia, ma non è neppure lontanamente paragonabile al peggior rovescio mai subìto in NBA

Davanti al pubblico di casa gli Hornets hanno rimediato davvero una brutta figura, incassando, contro i Sixers, la peggior sconfitta della loro storia. Un passivo, il -53 (82-135) subìto da Embiid e compagni, che supera anche quel -50 (87-137) incassato dai Milwaukee Bucks il 10 gennaio 2022, neppure così tanto tempo fa. Rispetto a quella data, di poco più di un mese antecedente rimane però il record assoluto NBA per scarto, nella sfida tra Memphis Grizzlies e Oklahoma City Thunder andata in scena il 2 dicembre 2021. Il 72-36 in favore dei Grizzlies dell'intervallo, finisce per tramutarsi in 152-79 sulla sirena finale, con i Thunder che incassano la peggior sconfitta nella storia della NBA, un -73 difficilmente eguagliabile (superando di 5 punti il precedente scarto più ampio, un +68 rifilato dai Cavs agli Heat nel 1991). Con Jaren Jackson miglior marcatore a quota 27 punti e ben sei giocatori della panchina in doppia cifra, Memphis umiliò letteralmente Oklahoma City, che ebbe in Lu Dort (15 punti) il suo miglior marcatore.