La sesta vittoria consecutiva dei Sixers arriva senza troppa fatica, seppellendo sotto 53 punti gli Charlotte Hornets. Merito soprattutto di un Joel Embiid straordinario, che parte fortissimo (18 punti e 9 rimbalzi già alla fine del primo quarto) e non si ferma più: alla fine saranno 42 i suoi punti, frutto di un ottimo 18/23 al tiro (solo 5 conclusioni sbagliate in tutta la gara!) con anche 15 rimbalzi in soli tre quarti di gioco - perché coach Nurse tiene a riposo la sua superstar per tutto il quarto periodo. Il momento straordinario di Embiid è testimoniato dalla sua striscia di partite con almeno 30 punti e 10 rimbalzi, che con il successo sugli Hornets si è allungata a dieci: bisogna tornare alla vittoria contro Atlanta del 17 novembre scorso (un mese fa) per trovare un Embiid da 32 punti ma "solo" 7 rimbalzi. Negli ultimi 50 anni di NBA, solo Shaquille O'Neal e Moses Malone sono riusciti nell'impresa di chiudere dieci gare in fila con almeno 30&10 a referto.