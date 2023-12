Il prossimo febbraio, alla Gainbridge Fieldhouse di Indianapolis, Mac McClung proverà a scrivere ancora una volta la storia. Durante l'All-Star Game 2024, infatti, il giocatore attualmente in forza agli Orlando's Osecola Magic, fresco vincitore del premio di giocatore del mese in G League, tenterà infatti di vincere per la seconda volta lo Slam Dunk Contest. Non solo, già nell'edizione 2023 McClung era stato il primo giocatore della G League, allora vestiva la maglia dei Delaware Blue Coats, a vincere la gara delle schiacciate, e ora proverà a fare il bis. La guardia originaria di Gate City in Virginia, che sfiora a malapena il metro e novanta ma ha mezzi atletici fuori dal comune, lo scorso anno aveva battuto in finale l'ala dei New Orleans Pelicans Trey Murphy III, facendo esultare il pubblico presente, quello di fronte agli schermi e soprattutto la giuria della gara con numeri incredibili sopra il ferro. In teoria lo Slam Dunk Contest dell'All-Star Game sarebbe riservato a giocatori della NBA, tuttavia, considerato anche lo spettacolo messo in mostra lo scorso febbraio a Salt Lake City, la chiamata per la difesa del titolo era quantomeno dovuta. Ora si attendono i nomi degli altri concorrenti che proveranno a strappargli il titolo, ma nel frattempo McClung può cominciare a scaldare i muscoli in attesa di saltare e stupire ancora.