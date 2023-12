La stella Memphis non poteva sognare un rientro migliore, dopo le 25 partite di sospensione. Morant mostra di non avere bisogno di tempo per tornare in forma, con una super prestazione da 34 punti, 8 assist e 3 rimbalzi, con 12/24 al tiro. La ciliegina sulla torta arriva sull'ultimo possesso: con la partita in parità Ja segna il canestro della vittoria sulla sirena, dopo una sua tipica penetrazione con fulminante svitamento. Unici nei della sua serata lo 0/5 dall'arco e le 5 palle perse