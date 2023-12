Con i 50 punti segnati ai Phoenix Suns nella vittoria 128-114 per dei suoi Dallas Mavericks, Luka Doncic ha raggiunto quota 10.000 punti segnati in carriera. Lo sloveno ha impiegato 358 partite per tagliare lo storico traguardo, ed è 7° nella classifica ogni tempo dei giocatori a cui sono servite meno partite per riuscire nell'impresa. Meglio di lui solo leggende come Wilt Chamberlain e Michael Jordan, e dietro di lui un certo LeBron James

